Власти Эсватини приостановили учебный год и временно закрыли школы на фоне протестов

ПРЕТОРИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Правительство африканского королевства Эсватини распорядилось в субботу прекратить занятия в школах и временно закрыть их в условиях роста числа акций протеста учащейся молодежи. Об этом сообщил премьер-министр страны Клеопас Дламини.

"Правительство приняло решение закрыть школы на неопределенный срок, - цитирует его Agence France-Presse. - Постановление вступает в силу немедленно". Со среды в школах были развернуты подразделения полиции и армии, чтобы не допустить разрастания антиправительственных выступлений учащихся.

На текущей неделе в Эсватини после почти трехмесячного перерыва возобновились протестные акции молодежи. Полиция применяет при разгоне толп слезоточивый газ и водометы. Центрами протеста стали учебные заведения всех уровней. Одним из главных требований митингующих наряду с реформами является освобождение двух законодателей, арестованных властями во время широких протестных выступлений три месяца назад.

В июне в королевстве прошли массовые демонстрации, сопровождавшиеся крупными беспорядками. Участники акций протеста требовали проведения социальных и экономических реформ, установления в стране многопартийной демократии и избрания главы правительства по итогам всеобщих выборов. В столкновениях с полицией погибли не менее 50 человек, был нанесен ущерб экономике на сумму $200 млн. Правительство было вынуждено задействовать армию. К началу июля ситуация в королевстве в целом стабилизировалась. Король Эсватини Мсвати III сменил 16 июля главу правительства.

О королевстве

Королевство Эсватини является конституционной монархией. Королю принадлежит законодательная и исполнительная власть, он назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

До весны 2018 года королевство называлось Свазиленд. Оно располагается на юге Африки, занимает 17 тыс. кв. км и по площади находится на 153-м месте среди всех государств мира. Население королевства составляет 1,17 млн человек. По данным Всемирного банка, 29,7% населения страны живет за чертой бедности (с доходами не более $1,9 в день).

В настоящее время на территории Африки сохранились лишь три монархии. Помимо Эсватини, это Марокко и Лесото.