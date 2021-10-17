День отца впервые отмечают в России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россияне впервые отметят День отца в это воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей, он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября, следует из указа.

Согласно данным Росстата, численность мужчин в РФ составляет 68,1 млн человек, или 46,4% от всего населения России. При этом 43,2 млн - мужчины трудоспособного возраста, 10,9 млн - старше трудоспособного возраста, 14 млн - моложе 15 лет.

По данным последней переписи населения, в России насчитывалось более 17,3 млн семей с детьми, из них 11,6 млн составляли супружеские пары с детьми, 5 млн - одинокие матери с детьми, 648 тыс. - одинокие отцы с детьми. При этом 11,6 млн семей воспитывали одного ребенка, 4,6 млн - двух детей, 775 тыс. - трех детей и 229,8 тыс. - четырех и более детей.

Введение праздника

Президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца. В июле 2021 года Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение идею отмечать День отца. В пресс-службе Минтруда уточняли, что такая инициатива поступила от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Предложение было поддержано ведомством.

Кузнецова ранее отмечала, что установление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей и будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей. По ее словам, конституция РФ связывает воедино задачи защиты семьи, материнства, отцовства и детства, в отрыве друг от друга представить их невозможно.

Запрос на празднование Дня отца растет с каждым годом, подчеркивала экс-омбудсмен. Так, до введения праздника на федеральном уровне его отмечали в 28 регионах России.

По данным опроса ВЦИОМ и АНО "Национальные приоритеты", сегодня 49% россиян планируют поздравить отцов с праздником, приехать в гости и провести время за семейным обедом, почти треть планируют быть рядом в этот день, чтобы помочь по хозяйству, 23% подарят отцу то, о чем он давно мечтал, столько же поблагодарят его за любовь и заботу, а 12% сделают подарок своими руками.

Также Российское движение школьников (РДШ) проведет акции и флешмобы, приуроченные к празднику. Активисты РДШ примут участие в акции "К отцу на работу". Ребята проведут один день на работе с отцами, а затем пишут о прошедшем дне пост, который выложат в своих соцсетях. Они расскажут, кем работает отец, что интересного ребенок узнал о профессии отца, поделятся своими эмоциями.

В рамках акции "Отец-образец" участники поздравят отцов с праздником так, как бы родитель поздравил бы ребенка с днем рождения или новым годом. О своем поздравлении они расскажут в роликах, которые опубликуют в соцсетях с хештегами, а участники акции "Отцово древо" выложат пост в соцсети с фотографиями себя, своего папы, дедушки по папиной линии, прадедушки по папиной линии с кратким рассказом о каждом.

Кормилец в семье

Сегодня порядка 54% мужчин говорят о том, что их заработок превышает зарплату жены, таким образом, основным кормильцем в семье выступает именно мужчина в более чем половине случаев, следует из результатов опроса Superjob, имеющихся в распоряжении ТАСС. Еще 18% мужчин среди 3 тыс. опрошенных членов семей с детьми отметили, что заработок супруги сопоставим с их заработком, и только 13% заявили, что их заработок меньше зарплаты жены.

Большинство российских мужчин (87%) считают, что оформлять декретный отпуск должна женщина, при этом 12% предлагают чередовать эти обязанности с супругой, 1% готов полностью посвятить свое время уходу за ребенком, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, проведенного среди 1 600 респондентов.

По данным совместного опроса ВЦИОМ и АНО "Национальные приоритеты", две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке - привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание.

"Многие папы перестали воспринимать себя только "добытчиками", хотят больше времени посвящать семье и детям, [можно говорить] практически о новом тренде на "осознанное отцовство", - комментирует исследование глава АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. - Результаты этого опроса показывают важную вещь: и женщины, и мужчины практически одинаково расставляют приоритеты в "идеальном образе" отца. Это означает, что в большинстве российских семей существует согласие и взаимопонимание по поводу семейных ролей".

Выплаты отцам

Государство активно финансово поддерживает семьи с детьми и, в частности, матерей. Однако в последние годы все больше внимания уделяется поддержке отцов, в том числе отцов-одиночек, и сегодня существует целый ряд выплат, направленных не только на поддержку матерей, но и отцов.

Так, материнский капитал, традиционно выплачивающийся матерям, по закону является семейным капиталом и может выплачиваться отцам. Это возможно, если мама умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении матери отменено или отец является единственным усыновителем. Кроме того, даже когда сертификат получила мать ребенка, деньги можно потратить на погашение ипотеки, оформленной на супруга.

Больничный по уходу за ребенком, выплачивающийся с лета 2021 года в размере 100% от среднего заработка, может быть оформлен не только матерью, но и отцом ребенка. Также единовременное пособие по рождению ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и ежемесячная выплата до трех лет могут выплачиваться отцам.

В случае, если отец оформит отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, именно он станет получателем данного пособия. При этом отпуск можно дробить: часть декрета уход за ребенком может осуществлять мать, другую часть - отец. Отец может подать заявление на ежемесячную выплату до трех лет на первого ребенка, если мать умерла или лишена родительских прав. На второго ребенка выплату назначает пенсионный фонд из материнского капитала, соответственно, ее будет получать тот, на кого оформлен сертификат, и в случае, если это отец, он станет получателем выплаты.

Введенные с 2020 года выплаты семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети от трех до семи лет, могут также выплачиваться отцам в случае, если мать не обращалась в социальную защиту за выплатой.

С 1 июля 2021 года в России выплачивается новая выплата одиноким родителям. Одинокие отцы могут получить ее в случае, если воспитывают ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Для этого в свидетельстве о рождении ребенка должен быть указан только один родитель, или родитель имеет право на получение алиментов. Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать прожиточного минимума.