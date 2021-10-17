Новый порядок выезда детей за границу начал действовать в России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, вступил в силу в России 17 октября. Один из родителей теперь может запретить вывезти ребенка в одну или несколько стран на определенное время, при этом срок рассмотрения его заявления об этом займет всего два дня, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"Приказ МВД России "Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ" вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в РФ от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы России в сопровождении одного из родителей. "Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России", - добавили в ведомстве.

Основные нововведения

Согласно вступившему в силу новому порядку выезда детей за рубеж, теперь заявитель имеет право установить как общий запрет на выезд ребенка из России, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. "Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств", - отмечают в МВД.

Кроме того, теперь у законного представителя ребенка, заявившего о запрете выезда ребенка из России, есть возможность самому вывозить ребенка за границу. Условием в данном случает является наличие у него российского гражданство. Если же заявитель - иностранец, то ребенок не сможет выехать ни с ним самим, ни с другим родителем.

"Также новеллой является возможность для законного представителя (независимо от гражданства), подавшего заявление о несогласии на выезд, отозвать свое заявление во внесудебном порядке, обратившись в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство, то есть независимо от того, куда было подано отзываемое заявление", - добавили в ведомстве.

Так, на территории России подать заявление как о несогласии на выезд, так и о его отзыве можно в любом удобном территориальном подразделении МВД по вопросам миграции. В то же время законные представители детей, которые постоянно проживают за рубежом, по-прежнему должны обращаться с заявлениями в дипломатические или консульские учреждения РФ по месту своего проживания за границей.

Вместе с тем со вступлением в силу новых правил вывоза детей за границу неизменным остается необходимость уведомить второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения. Также он будет уведомлен и о снятии ограничения. Данное уведомление будет направлено по адресу места жительства или пребывания.

Комплект документов для подачи заявления и сроки его рассмотрения

Несмотря на вступление в силу нового порядка, комплект документов для подачи заявления об ограничении права ребенка на выезд остается прежним. В частности, вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность законного представителя, документ, подтверждающий права законного представителя в отношении ребенка: свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, документ об установлении опекунства или попечительства. Также при подаче заявления нужно будет предъявить документ, подтверждающий наличие у ребенка российского гражданства.

При этом срок рассмотрения заявлений родителей, связанных с вывозом детей за границу, сокращен с пяти до двух дней. "В целях экстренного реагирования на ситуации, связанные с несанкционированным вывозом ребенка за границу, немаловажное значение имеет сокращение в новом порядке сроков, предусмотренных для работы подразделений по вопросам миграции с поступающими заявлениями. Теперь сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление не за пять рабочих дней, а за два рабочих дня", - сказали в пресс-центре ведомства.

Все спорные моменты относительно несогласия законных представителей несовершеннолетних детей на их выезд из РФ, как и прежде, разрешаются только в судебном порядке.