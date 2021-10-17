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Пандемия COVID-19

Гинцбург: второй этап испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея в нос еще не стартовал

Исследования препарата разрешены, подчеркнул директор Центра им. Гамалеи
© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Второй этап клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея, разработанной Центром им. Гамалеи, пока не начался из-за отсутствия финансирования. Об этом ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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Ранее на сайте реестра Минздрава РФ появились данные о том, что министерство выдало Центру им. Гамалеи разрешение на проведение соответствующих исследований. В сообщении уточняется, что препарат "Гам-ковид-вак" (он же "Спутник V") будет испытываться на базе научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге с участием 500 взрослых добровольцев.

"Исследования разрешены, но не стартовали", - сказал Гинцбург, уточнив, что пока на это не было выделено финансирования.

В конце августа Гинцбург сообщал ТАСС, что испытания назальной вакцины, которая представляет собой второй компонент "Спутника V", могут начаться в конце 2021 - начале 2022 года, а регистрация препарата ожидается в 2022 году.

Теги
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