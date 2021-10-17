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Экс-президента США Билла Клинтона могут выписать из больницы 17 октября

Клинтон продолжает демонстрировать значительный прогресс за последние сутки, отметил представитель политика Анхель Уренья

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Значительный прогресс наметился в состоянии здоровья бывшего президента США Билла Клинтона, госпитализированного ранее, он может быть выписан из больницы в воскресенье. Об этом сообщил в субботу представитель Клинтона Анхель Уренья.

"Президент Клинтон продолжает [демонстрировать] значительный прогресс за последние сутки. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine для лечения антибиотиками до ожидаемой выписки завтра", - говорится в сообщении представителя экс-президента в Twitter.

По его словам, Клинтон "находится в хорошем настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит футбол". "Он глубоко признателен за отличную медицинскую помощь и благодарен тем, кто направил добрые пожелания в адрес него и его семьи. Он ждет с нетерпением [возможности] очень скоро вернуться домой", - отмечается в сообщении.

42-й президент США (1993-2001) Билл Клинтон был госпитализирован в штате Калифорния во вторник, однако информация об этом стала достоянием гласности только в четверг. Согласно данным телекомпании CNN, у бывшего руководителя администрации США возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была рано обнаружена.

Теги
СШАКлинтон, Билл
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