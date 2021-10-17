Гидрометцентр прогнозирует потепление в Московском регионе с 21 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Потепление до 14-15 градусов тепла придет в Москву и Подмосковье с 21 октября. Однако прежде местных жителей ожидает холодная погода с 19 по 20 октября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем в четверг температура начнет заметно расти. Температура повысится до 9-14 градусов, а в пятницу - даже до 10-15 градусов. Это будет действительно очень теплая погода", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, прежде чем ощутить радость в связи с потеплением, местным жителям нужно будет пережить двухдневное похолодание до двух-семи градусов.

"19 октября будет понижение температуры кратковременное. Дневные температуры будут в диапазоне двух-семи градусов по области, по Москве - около пяти-шести градусов. Будет зябко с такими максимальными температурами. 20 октября температурный фон такой же", - рассказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что заметных осадков в ближайшие дни не прогнозируется: 17 и 18 октября местами будет небольшой дождь, а 19 и 20 октября - местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что 19 октября в столичном регионе ожидается первый снег. Однако снегопада и установления снежного покрова ожидать не стоит.