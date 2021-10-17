Приговоренного в США к пожизненному сроку миллионера Дарста подключили к ИВЛ

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американский мультимиллионер Роберт Дарст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство в 2000 году близкой знакомой Сюзан Берман, заразился коронавирусом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает в субботу газета "Лос-Анджелес таймс" со ссылкой на адвоката Дика де Герина.

14 октября суд вынес вердикт по делу магната. По словам де Герина, во время оглашения приговора его подзащитный был "в очень плохом состоянии".

"Он с трудом дышал и с трудом общался. Он выглядел хуже, чем я его когда-либо видел", - сказал адвокат. Дарст во время процесса был помещен в один из госпиталей под надзором правоохранителей, однако неясно, остается ли он еще в данном медицинском учреждении, а также когда и где он заразился коронавирусом.

В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали миллионера виновным в убийстве третьей степени. Как сообщает издание, во время вынесения приговора 78-летний магнат, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не сказал ни слова, а его защита не пыталась ходатайствовать о смягчении наказания.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал он, когда отошел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бизнесмен также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он долгие годы заявлял, что не имеет "ни малейшего представления" о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой супругой.