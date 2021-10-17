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Пандемия COVID-19

Приговоренного в США к пожизненному сроку миллионера Дарста подключили к ИВЛ

Роберт Дарст заразился коронавирусом и во время оглашения приговора был в плохом состоянии

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американский мультимиллионер Роберт Дарст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство в 2000 году близкой знакомой Сюзан Берман, заразился коронавирусом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает в субботу газета "Лос-Анджелес таймс" со ссылкой на адвоката Дика де Герина.

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14 октября суд вынес вердикт по делу магната. По словам де Герина, во время оглашения приговора его подзащитный был "в очень плохом состоянии".

"Он с трудом дышал и с трудом общался. Он выглядел хуже, чем я его когда-либо видел", - сказал адвокат. Дарст во время процесса был помещен в один из госпиталей под надзором правоохранителей, однако неясно, остается ли он еще в данном медицинском учреждении, а также когда и где он заразился коронавирусом.

В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали миллионера виновным в убийстве третьей степени. Как сообщает издание, во время вынесения приговора 78-летний магнат, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не сказал ни слова, а его защита не пыталась ходатайствовать о смягчении наказания.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал он, когда отошел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бизнесмен также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он долгие годы заявлял, что не имеет "ни малейшего представления" о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой супругой.

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