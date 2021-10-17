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Синоптики прогнозируют до 10 градусов тепла в Москве

По прогнозам, осадков не ожидается

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Облачная погода, по области местами небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 17 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 8-10 градусов тепла. В ночь на 18 октября температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье 17 октября температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов. В ночь на 18 октября столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

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