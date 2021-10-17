Дед Мороз в Великом Устюге привился от коронавируса

ТАСС, 17 октября. Российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых привился от коронавируса и регулярно тестируется, готовясь к предстоящим встречам с детьми, рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Дед Мороз, конечно, вакцинировался. Он же волшебник. Он самый первый вакцинировался, потому что ему с детьми работать, как Дед Мороз может не вакцинироваться? У него защита 100% и проверяется практически ежедневно", - ответил ТАСС губернатор.

По данным правительства региона, вотчина Деда Мороза и весь Великоустюгский район - наиболее популярные места у туристов в новогодние каникулы. Помимо вотчины, гостей особо привлекают Дом моды волшебника в Великом Устюге, музей новогодней и рождественской игрушки, Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Готовясь к приему гостей в Великоустюгском районе в 2021 году продолжат популярные туристические программы - квест-игру "Избушка-разморозка", игровую программу "Дача Бабы Яги", эксклюзивную программу "На примерку с Дедом Морозом", квест "Потерянное письмо". Дополнительно разрабатываются тематические программы ко Дню рождения Деда Мороза, которое ежегодно отмечается 18 ноября, и Новогодняя ночь у Деда Мороза.

Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. Великий Устюг известен православными святынями, землепроходцами, купцами и ремеслами.