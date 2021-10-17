Количество автомобилей в Крыму за семь лет увеличилось в пять раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Число автомобилей в Крыму за семь лет после воссоединения полуострова с Россией увеличилось в пять раз - до 400 тыс. Об этом в субботу рассказал ТАСС заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

"Еще семь лет назад у нас было порядка 70-80 тыс. автомобилей в пользовании. Сегодня порядка 400 тыс. автомобилей на дорогах Крыма. Это только жители Крыма, которые приобретают автомобили для пользования", - сказал собеседник агентства.

Зампредседателя Госсовета Крыма отметил, что рост числа автомобилей, которые приобретают жители полуострова, демонстрирует рост благосостояния жителей региона. Этому способствуют реализация крупных инфраструктурных проектов, а также изменения на селе и в крымских городах, добавил Фикс.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с России проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.