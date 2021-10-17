Три самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Краснодаре

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Экипажи трех пассажирских самолетов, следовавших в Краснодар, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта в воскресенье.

"Видимость на полосе - 100 м. Прием воздушных судов осуществляется по 2-й категории ИКАО (САТ II, 30х300 м). За утро экипажи трех рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы", - сказал собеседник агентства.

Самолет "Победы", летевший из Екатеринбурга, приземлился в аэропорту Сочи, в место назначения прибыл в 08:40 мск. В связи с этим вылет рейса по маршруту Краснодар - Москва перенесли на 09:20 мск.

Также два самолета ушли в Ростов-на-Дону: борт "Уральских авиалиний" рейса Ош (Киргизия) - Краснодар и самолет компании "Ютэйр", следовавший из Ханты-Мансийска.