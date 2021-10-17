В ЕС не рассчитывают на улучшение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EASO) предупреждает об угрозе ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами на границе Белоруссии. Об этом заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

"Ситуация в странах на границе с Белоруссией очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем", - считает она. Грегори отметила, что в самой значительной степени от кризиса с мигрантами пострадали Латвия и Литва.

"Только один пример: Литва в год обычно регистрирует 500 запросов на предоставление убежища. Сейчас власти зарегистрировали более 2,5 тыс. заявлений от беженцев, прибывших из Белоруссии, с начала наплыва мигрантов в начале лета", - сообщила Грегори. По ее словам, EASO направила 77 сотрудников в Литву для оказания помощи с приемом, регистрацией и проведением процедуры рассмотрения запросов.

Funke напомнила, что и федеральная полиция Германии регистрирует на польской границе значительное увеличение числа нелегальных мигрантов, которые проникли в ЕС через Белоруссию. С начала августа свыше 4,3 тыс. нелегальных мигрантов из таких стран, как Ирак, Сирия и Иран, прибыли через территорию Белоруссии и Польши.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.