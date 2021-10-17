В профильном бюро ЕС заявили о резком росте числа соискателей убежища

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EASO) констатирует значительное увеличение числа соискателей убежища в ЕС: в августе государства - члены Евросоюза зарегистрировали около 56 тыс. запросов, что на 40% больше, чем в августе 2020 года. Об этом заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

"В том, что касается данных по заявлениям о предоставлении убежища, мы в Европе почти достигли уровня, который был до коронавируса", - сообщила она. По данным EASO, только граждане Афганистана в августе подали около 10 тыс. ходатайств, что является рекордом. "Это увеличение на 38% по сравнению с июлем", - сказала Грегори.

При этом она указала на то, что заявления о предоставлении убежища подают, прежде всего, афганцы, которых эвакуировали из Кабула, и - повторно - те, кто уже находился в Европе. "Мы не видим движения граждан Афганистана в направлении Европы", - отметила исполнительный директор EASO. В то же время, по ее словам, следует внимательно следить за ситуацией в соседних с Афганистаном странами, где сейчас находятся сотни тысяч афганцев, и которые в дальнейшем могут отправиться в ЕС. "Мы должны подготовиться к сложной ситуации с миграционным потоком из Афганистана в Европу", - предупредила она.

Грегори также сообщила, что рост числа ходатайств о предоставлении международной защиты наблюдается в этом году в странах Восточной Европы, "прежде всего, лежащих на балканском маршруте", в Болгарии, Словении, Хорватии, а также Австрии. "Одним из хот-спотов миграции является регион вокруг Белоруссии, в первую очередь, Латвия и Литва", - констатировала исполнительный директор агентства.