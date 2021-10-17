СМИ: Вьетнам начал применять "Спутник V" для вакцинации населения от COVID-19

ХАНОЙ, 17 октября. /ТАСС/. Вьетнам начал использовать российскую вакцину "Спутник V" в рамках продолжающейся общенациональной кампании вакцинации местного населения против COVID-19. Об этом сообщила в воскресенье газета "Туой че" .

По данным издания, российская вакцина поступила в три прививочных пункта, действующих в южном мегаполисе Хошимине.

Вьетнам 29 сентября получил первую коммерческую партию вакцины "Спутник V" в количестве 739 тыс. доз, которая была поставлена в республику в соответствии с трехсторонним соглашением между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и двумя вьетнамскими компаниями - многопрофильным холдингом SOVICO Group и ведущей местной фармацевтической компанией Vabiotech. По этому контракту, Вьетнам в период до июня 2022 года получит 40 млн доз "Спутник V". Одновременно стороны планируют продолжить наращивание мощностей по производству российской вакцины на территории Вьетнама.

В июле этого года Vabiotech выпустил пробную партию "Спутник V", которая получила положительное заключение на соответствие стандартам качества по итогам проверки в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 24 сентября Vabiotech сообщил об успешном производстве уже первой регулярной партии вакцины, которая также была проанализирована и положительно оценена российской стороной на соответствие требованиям стандарта.

"Спутник V" получил регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта этого года, став одной из первых в числе восьми иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике.