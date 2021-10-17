Патриарх Кирилл не может приземлиться в Орле из-за тумана

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Воздушное судно, на борту которого находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не может приземлиться в Орле из-за погодных условий. Об этом сообщил в воскресенье митрополит Орловский и Болховский Тихон (Доровских) перед чином освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери, в котором должен принять участие патриарх.

"Погода препятствует приземлению его (патриарха Кирилла - прим. ТАСС) воздушного судна здесь, в Орле. Мы ожидаем его, [чтобы] закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию", - сказал митрополит.

Он добавил, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха и успешное приземление.

Как передает корреспондент ТАСС, в воскресенье утром в Орле сильный туман.

В новость внесена правка (11:27 мск) - повторяется с уточнением в первом абзаце, верно - в Орле