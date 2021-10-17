В России за сутки выявили 34 303 случая заражения коронавирусом. Это новый максимум

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 303, до 7 992 687, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Это четвертый подряд максимум по количеству заразившихся в стране за сутки. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. В частности, за сутки выявили 896 случаев в Самарской области, 711 - в Нижегородской области, 673 - в Воронежской области, 661 - в Республике Башкортостан, 594 - в Пермском крае.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 768 751, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 717, до 7 000 624. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 687 пациентов в Республике Башкортостан, 532 - в Нижегородской области, 475 - в Самарской области, 422 - в Архангельской области, 413 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 997 против 1 002 днем ранее, до 223 312. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в Краснодарском крае, 37 - в Свердловской области, 35 - в Республике Башкортостан, 33 - в Ставропольском крае, 30 - в Ростовской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 740 против 6 545 днем ранее, до 1 719 414.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70 против 72 днем ранее. Всего с начала эпидемии в городе от ковида умерли 30 163 человека (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 206, до 1 532 919. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 156 332 человека.