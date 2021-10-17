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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье за сутки выявили 2 759 случаев заражения коронавирусом

Это максимум с начала эпидемии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 759 против 2 403 днем ранее, до 480 284. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Количество новых заболевших оказалось максимальным с начала пандемии, следует из данных штаба.

Вылечились, по данным штаба, 1 290 человек за день, за все время выздоровели 413 515.

За сутки в области зарегистрировали девять смертей. Всего в Подмосковье умерли 8 344 человека, следует из сообщения штаба.

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Пандемия COVID-19
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