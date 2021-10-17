Число случаев ковида за неделю в РФ стало максимальным с начала эпидемии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом стало максимальным с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

На этой неделе штаб зарегистрировал 217 322 новых случая, что на 15,1% превысило показатель предыдущей и почти на 7,7% - прежний максимум, зафиксированный в конце декабря 2020 года.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за семь дней возросло на 67 920, до 768 751, свидетельствуют данные штаба.

Количество выздоравливающих после коронавирусной инфекции при этом продолжает увеличиваться: если на прошлой неделе вылечились 132 154 человека, то на этой - 142 505.

Наряду с ростом заболеваемости в России растет и смертность. За последние семь дней в стране зарегистрировали 6 897 летальных исходов из-за новой инфекции против 6 497 за предыдущий аналогичный период. Это стало уже четвертым подряд максимумом по количеству умерших за неделю.