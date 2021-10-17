Путин поздравил участников движения "Содружество" с 30-летием учреждения

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников общероссийского общественного движения "Ассоциация учащейся молодежи Российского союза молодежи "Содружество" с 30-летием учреждения. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваша организация накопила серьезный опыт, укрепила свой созидательный потенциал и по праву стала одним из наиболее авторитетных молодежных общественных объединений страны. В активе "Содружества" - широкая палитра масштабных и разнообразных проектов, которые пользуются неизменной поддержкой талантливых, энергичных юношей и девушек во многих регионах России", - приводятся в сообщении слова президента.

Глава государства также отметил важность реализации "Содружеством" значимых патриотических, образовательных и просветительских инициатив. Президент пожелал участникам движения вдохновения и осуществления намеченных планов.

Общероссийское общественное движение "Ассоциация учащейся молодежи Российского союза молодежи "Содружество" действует с 1991 года. Цель движения - содействие личностному и гражданскому развитию учащейся молодежи России.