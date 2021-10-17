Сербия получила новую партию вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Сербию из России. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе министра, отвечающего в правительстве республики за инновации и технологии, главы межправительственного комитета (МПК) по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

"Ночью в Сербию прибыло еще 250 тыс. доз "Спутник V". Речь идет о 100 тыс. первой дозы и 150 тыс. второй дозы. Вакцины доставлены с фабрики "Генериум" во Владимирской области" , - заявил министр.

Попович напомнил, что эффективность российского препарата составляет свыше 97%, указав, что это отличный вариант для "бустер-вакцины" - третьей дозы вне зависимости от полученных первых двух.

Вакцины отправлены в белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", откуда бубут направлены в центры вакцинации по всей стране.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину.

4 июня президент России Владимир Путин и сербский лидер Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". В настоящий момент Сербия производит расфасовку российской вакцины, а до конца года запустит полноценное производство.