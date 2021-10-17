Монумент в память о погибших в керченском колледже открыли к третьей годовщине трагедии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Монумент в память о погибших в Керченском политехническом колледже, где 17 октября 2018 года студент устроил стрельбу и взрыв, открыли в воскресенье к годовщине трагедии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Керчи.

Решение о сооружении мемориала было принято в ноябре прошлого года. В марте родным погибших были представлены варианты эскизов памятника, из которых они выбрали эскиз работы народного художника России, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. По замыслу автора, в центре композиции - простреленная ученическая тетрадь, из которой вырывается в небо стая жаворонков. Общая высота выполненного из бронзы памятника - примерно 6,5 метров, на гранитном постаменте золотыми буквами начертаны имена погибших.

"Работа над проектом проводилась около полугода, и в результате появилась данная идея - пробитая ученическая тетрадь, которая никогда не будет прежней. И в небо летят жаворонки, как души бедных погибших ребят. Конечно, это аллегория. В христианстве жаворонок символизирует юность, смирение, поскольку парит высоко и поет только устремляясь к небу", - рассказал о монументе Андрей Ковальчук, слова которого приводит пресс-служба.