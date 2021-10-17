В Пушкинских Горах Псковской области выявили два новых очага коронавируса

ТАСС, 17 октября. Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области. Семь человек заразились в Пушкинском заповеднике и пять человек с положительным тестом на COVID-19 выявили в Пушкиногорском доме ветеранов, сообщили в воскресенье в пресс-службе областного правительства.

"В Псковской области выявлено стразу два новых очага коронавируса, оба - в Пушкинских Горах. Семь случаев COVID-19 зафиксировано в ФГУК "Пушкинский заповедник" и пять - в Пушкиногорском доме ветеранов", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет более 54 тыс. человек, 45,7 тыс. человек выздоровели, 846 пациентов умерли.

В регионе действуют ограничительные меры. Так, с 11 октября сокращено допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно до половины от общего количества посадочных мест. Концерты в учреждениях культуры региона с 11 октября разрешено посещать гражданам по предъявлению соответствующего кода о вакцинации или перенесенном заболевании. С 1 ноября технология QR-кодов в Псковской области будет распространена и на другие сферы, в том числе, на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.