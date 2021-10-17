Жители Краснодара жалуются в социальных сетях на смог и запах гари

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Запах гари отмечается в Краснодаре с утра воскресенья. Также в городе установился туман, передает корреспондент ТАСС.

В воскресенье жители города начали жаловаться в социальных сетях на смог в Краснодаре. Пользователи соцсетей связывают это со сжиганием рисовой соломы в соседних с Краснодаром районах края

"Согласно прогнозу синоптиков, сейчас в краевом центре наблюдается туман. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, природных и техногенных пожаров на территории города не зафиксировано. Как сообщили в МКУ "Центр озеленения и экологии", за последние сутки заметен рост концентраций загрязняющих веществ, но показатели не превышают гигиенических нормативов", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Осенью аграрии начинают сжигать солому и отходы выращивания сельскохозяйственных культур, в частности риса. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, выжигание рисовой соломы разрешено нормативами, оно может проводиться в безветренную погоду при условии, что участок для выжигания располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты, территория вокруг участка для выжигания очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой.

В то же время, экологи отмечают, что даже невысокое содержание дыма в воздухе может быть вредным для человека.