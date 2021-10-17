Ковидный госпиталь на 100 мест откроют в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября./ТАСС/. Госпиталь, рассчитанный на прием до 100 пациентов с коронавирусной инфекцией, откроют во Владикавказе, сообщил журналистам в воскресенье врио заместителя председателя правительства Северной Осетии Александр Реутов.

"Ситуация остается напряженной, число заболевших растет. Сегодня в ковидных стационарах республики проходят лечение 1 105 человек, 83 из них - тяжелые, на искусственной вентиляции легких. <…> Сегодня будет развернуто отделение на 100 коек в корпусе СПИД-больницы скорой помощи, которое тоже даст значительный резерв свободных мест", - сказал Реутов.

Он отметил, что несмотря на рост заболеваемости, ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильна и контролируется.

"Сейчас проблем с кислородом нет, свободные места есть, помощь оказывается в штатном режиме. Свободных пока на сегодняшнее утро 32 в разных стационарах. При этом каждый день осуществляется выписка. Вчера выписка была немного меньше, чем позавчера <...>. Но сегодня ожидаем большую выписку", - добавил Реутов.

За последние сутки в республике выявили 85 случаев заражения коронавирусом. Всего в Северной Осетии зафиксировано 24 220 случаев инфицирования, 22 164 человека выздоровели, 663 - умерли.