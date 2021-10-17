Патриарх Кирилл прибыл в Орел позже плана из-за непогоды

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье прибыл в храм Казанской иконы Божией Матери в Орле, передает корреспондент ТАСС.

Предстоятеля Русской православной церкви встретили митрополит Орловский и Болховский Тихон (Доровских), губернатор Орловской области Андрей Клычков, местное духовенство и прихожане.

Ранее патриарх Кирилл, который планировал принять участие в освящении нового храма, не мог добраться до Орла из-за непогоды - в воскресенье утром в городе был сильный туман.

В новость внесена правка (13:36 мск) - повторяется с уточнением имени губернатора во втором абзаце, верно - Андрей Клычков