{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по математике

Лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Школьники из Москвы и Санкт-Петербурга завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics, ежегодно проходящей в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния)", - говорится в сообщении.

Золотые медали получили два ученика 11 класса петербургского Президентского физико-математического лицея №239, серебряных медалей удостоены выпускники московских школ. Руководителем российской сборной выступил учитель математики Президентского физико-математического лицея №239 города Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.

Отмечается, что лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай, за ними следуют Польша, США и Республика Корея. Олимпиада объединила 135 участников из 22 стран.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится в Бухаресте с 2008 года ежегодно. В прошлом году в этом соревновании российская сборная получила пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачете.

Теги
СШАРоссияКитайРеспублика КореяПольша
Пандемия COVID-19
Заболеваемость ковидом и смертность от него в России достигли максимумов
В России за семь дней выявили 217 322 случая заражения
Читать полностью