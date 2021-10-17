Российские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по математике

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Школьники из Москвы и Санкт-Петербурга завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics, ежегодно проходящей в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния)", - говорится в сообщении.

Золотые медали получили два ученика 11 класса петербургского Президентского физико-математического лицея №239, серебряных медалей удостоены выпускники московских школ. Руководителем российской сборной выступил учитель математики Президентского физико-математического лицея №239 города Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.

Отмечается, что лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай, за ними следуют Польша, США и Республика Корея. Олимпиада объединила 135 участников из 22 стран.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится в Бухаресте с 2008 года ежегодно. В прошлом году в этом соревновании российская сборная получила пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачете.