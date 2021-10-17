В Сочи предупредили о возможности образования смерчей над морем

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за возможного формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Утром, днем и до конца суток 18 октября, а также в течение суток 19 октября 2021 года на участке Магри - Веселое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды, а также напоминают о действиях в случае выхода смерча на сушу: необходимо немедленно укрыться в ближайшей яме, канаве, впадине, плотно прижаться к земле, на улице нужно остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. "Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства", - добавили в пресс-службе. Спасатели рекомендуют дополнительно закрепить палатки и навесы тем, кто находится во временном жилье, держаться подальше от окон тем, кто находится в зданиях.