Патриарх Кирилл освятил новый храм Казанской иконы Божией Матери в Орле

ОРЕЛ, 17 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения нового храма Казанской иконы Божией Матери при Академии Федеральной службы охраны (ФСО) РФ в Орле, передает корреспондент ТАСС.

На освящении присутствовали руководители и сотрудники ФСО РФ, губернатор Орловской области Андрей Клычков, митрополит Орловский и Болховский Тихон (Доровских), местное духовенство и прихожане. По окончании предстоятель Русской православной церкви выступил с обращением к верующим, в котором отметил вклад Орла - города воинской славы в Победу в Великой Отечественной войне и активность Орловской митрополии в отношениях со светским обществом.

"В лесах люди в партизанских отрядах защищали Родину. Орел внес большой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, поэтому, конечно, этот город не мог оставаться без соответствующего духовного окормления. И радуюсь тому, что Орловская епархия в последнее время прирастает новыми храмами, активно развивается приходская жизнь. Действительно, церковная жизнь стала более активна и в своем отношении и со светским обществом, и в сфере образования и культуры", - сказал патриарх.

Он также вручил церковные награды причастным к строительству храма. В частности, директор ФСО РФ Дмитрий Кочнев удостоен ордена Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского I степени, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий награжден орденом преподобного Андрея Иконописца II степени, председатель Фонда содействия развитию органов государственной охраны "Тайницкий сад" Алексей Иванников получил орден преподобного Сергия Радонежского II степени.

Патриарх также отметил, что строительство храма стало возможным при содействии и материальном участии руководителей ФСО РФ.

Строительство храма

Закладка первого камня будущего храма Казанской иконы Божией Матери в Орле состоялась 4 ноября 2007 года по благословению архиепископа Орловского и Ливенского Паисия (Самчука). На месте будущей алтарной части строящегося храма была заложена памятная капсула. Тогда же был образован приход храма. В конце 2011 года строительство было приостановлено в связи с недостаточным финансированием, а в 2014 году приход принял решение построить небольшой временный храм в честь Преподобного Сергия Радонежского, где регулярно совершались богослужения.

Решение закончить строительство храма было принято в 2017 году: духовник патриарха Кирилла, схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил выстроить храм большего размера с воскресной школой, и долгострой перешел в активную фазу. Воскресная школа при храмовом комплексе появилась в 2018 году, было проведено благоустройство прилегающей территории. В том же году были освящены колокола и кресты собора. Летом 2019 года в дар храму была преподнесена икона Михаила Архангела - покровителя воинства, защитников и борцов.

В сентябре в храме были завершены все отделочные работы. В настоящее время фасад собора украшает мозаика и каменный барельеф, внутренние стены и своды расписаны в палехском стиле. В его цокольном этаже разместились крестильный храм, трапезная, кухня, музей и подсобные помещения для прихода.