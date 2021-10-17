Заболеваемость ковидом и смертность от него в России достигли максимумов

В России за семь дней выявили 217 322 случая заражения - на 15,1% больше, чем за аналогичный предыдущий период, и почти на 7,7% больше прежнего максимума, зарегистрированного в конце декабря 2020 года.

Смертность также находится на пике - за последние семь дней в стране зарегистрировали почти 6 900 летальных исходов, что стало четвертым подряд максимумом.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России на этой неделе превзошла показатели прошлогодней осенне-зимней волны и достигла максимального значения за всю эпидемию, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Число выявляемых за сутки случаев обновляет максимум четвертый день подряд - в воскресенье стало известно сразу о 34 303 заболевших.

Заболеваемость с учетом численности населения возросла с 18,4 до 21,2 случая в день на 100 тыс. человек. Это самое большое значение показателя за всю эпидемию.

Растет и коэффициент распространения коронавируса - к концу недели он увеличился до 1,14, что стало максимумом с начала июля.

Смертность

Смертность из-за коронавирусной инфекции в России обновила максимум в четвертый раз подряд: с 11 по 17 октября штаб зарегистрировал 6 897 летальных исходов - почти на 6,2% больше, чем неделей ранее. В субботу в стране впервые зарегистрировали свыше тысячи смертей за один день.

При этом летальность новой болезни на фоне быстрого подъема заболеваемости растет медленно - на этой неделе, как и на прошлой, она увеличилась всего на 0,01 п.п., до 2,79%.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Ситуация в больницах

Число выздоравливающих после заражения коронавирусом в России растет третью неделю подряд - за последние семь дней в стране вылечились 142 505 человек против 132 154 за предыдущие. Однако оно по-прежнему заметно меньше количества выявляемых случаев заражения, и доля выздоровевших продолжает быстро падать: если в прошлое воскресенье она составляла 88,2%, то в это - 87,6%.

На этом фоне темпы роста числа так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличиваются. За семь дней их число возросло на 67 920, до 768 751, свидетельствуют данные штаба.

В четверг глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся свыше 1,1 млн человек. Это близко к пиковым значениям, когда в стране одновременно лечились 1,25 млн пациентов с подтвержденной инфекцией либо подозрением на нее.

Главные очаги и остальные регионы

Доля Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья в общем числе новых случаев заражения в стране продолжает расти. На этой неделе она составила 34,4% против 32,2% за предшествующей.

В Москве заболеваемость пока не превышает показатели летней вспышки, но быстро растет: за семь дней в столице выявили 40 739 заразившихся - на 25,6% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

На прошлой неделе в городе зафиксировали 491 летальный исход, на этой - 496 (летом на пике показатель превышал 800).

В Санкт-Петербурге число выявленных случаев возросло на 13,2%, до 18 947, а в Подмосковье - сразу на 30%. В воскресенье штаб сообщил о 2 759 заболевших за сутки в Московской области, что стало максимумом.

Распространение инфекции ускоряется по всей России, следует из подсчетов ТАСС. Только на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке показатели прошлой недели по числу выявленных случаев были превышены менее чем на 10%. В Сибири превышение составило 10,3%, в Северо-Западном и Южном федеральных округах - 11,6% и 12% соответственно, в Приволжье - 12,9%, в Центральной России - 22,3%.

Проблемы коллективного иммунитета

Одной из важных причин новой мощной волны эпидемии может быть недостаточный уровень коллективного иммунитета, который сейчас оценивается в 45%. По данным оперативного штаба, полный цикл вакцинации от коронавируса в России на данный момент провели 47,5 млн раз.

При этом ранее предполагалось, что к 1 ноября удастся довести уровень коллективного иммунитета до 80% - для этого необходимо привить свыше 90 млн жителей, а также провести ревакцинацию уже привившихся и ревакцинацию переболевших больше полугода назад.

Власти решают эту проблему, ускоряя прививочную кампанию. В основном речь идет об обязательной вакцинации для некоторых категорий населения, о которой объявили уже примерно две трети субъектов Федерации, а также запуске системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, культурных и спортивных учреждений и мероприятий. Так, в Башкирии, где заболеваемость сейчас в разы превышает летний уровень, за счет жестких ограничений удалось нарастить темпы вакцинации примерно на порядок, говорил глава республики Радий Хабиров.