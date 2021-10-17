В ФМБА рассказали о состоянии киноэкипажа после полета на МКС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Медицинская бригада Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовала космонавта Олега Новицкого и участников космического полета актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное, сообщается в воскресенье на сайте ФМБА.

"После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ №1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж космического корабля "Союз МС-18" будет доставлен в Звездный городок для прохождения реабилитации после космического полета.

Ранее советник руководителя ФМБА Вячеслав Рогожников сообщал, что состояние членов киноэкипажа, находившихся 12 дней на Международной космической станции (МКС), лучше, чем прогнозировалось. "Я думал, что у наших космонавтов будут нарушения более существенные. Практически они перенесли очень хорошо невесомость", - сказал он.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" с Новицким, Пересильд и Шипенко совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск в воскресенье. Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.