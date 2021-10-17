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Более 1,5 тыс. человек приняли участие в благотворительном забеге в Дагестане

Мероприятие посвятили тяжелобольным детям

МАХАЧКАЛА, 17 октября./ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек в воскресенье приняли участие в благотворительном забеге "Бег ради жизни" в Дагестане, сообщил ТАСС генеральный директор фонда "Инсан" Магомедрасул Ахмедов.

"Сегодня в Махачкале прошел первый благотворительный забег, посвященный тяжелобольным детям. Организатором проекта "Бег ради жизни" выступает наш благотворительный фонд "Инсан" при поддержке регионального Минспорта и администрации Махачкалы. Всего приняли участие более 1,5 тыс. неравнодушных дагестанцев", - сказал Ахмедов.

По его словам, в забеге могли участвовать все желающие, не имеющие противопоказаний врача к занятиям спортом.

"Размер регистрационного взноса составил - 100 рублей. Все вырученные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Старт состоялся на стадионе имени Елены Исинбаевой. Финишировали участники на площади имени Ленина", - заключил Ахмедов.

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