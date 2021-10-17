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Красноярское правительство в ноябре намерено ввести QR-коды для посещения театров и матчей

Решение приняли в связи с ростом заболеваемости COVID-19
© Семен Антонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края с 1 ноября планирует ввести QR-коды, подтверждающие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, для посещения культурно-досуговых заведений и спортивных мероприятий. Об этом заявил в воскресенье в эфире красноярского телеканала "Енисей" заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

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"С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры: театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия", - сказал Подкорытов, отметив, что меры планируется ввести на территории края в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, за последние две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости ковидом вырос на 30,9%. При этом 68,8% заболевших - работоспособное население. Всего по информации федерального оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе было выявлено более 123 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 6 тыс. пациентов умерли.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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