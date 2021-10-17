В Чечне отметят день рождения пророка Мухаммада

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. День рождения пророка Мухаммада отметят в Чечне выставкой его реликвий и открытием религиозного центра с мечетью и медресе, сообщила в воскресенье пресс-служба главы и правительства региона.

"Чеченская Республика традиционно отметит этот день масштабными религиозными мероприятиями. Так, в мечети "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммада в городе Шали состоится выставка реликвий. Здесь же представители всех религиозных течений региона совершат обряд зикр", - отметили в пресс-службе.

В этот день также в чеченском селении Ахмат-Юрт откроется религиозный центр, включающий в себя мечеть на 200 молящихся и медресе. "На объекте обустроены специальные места для проведения общественных мероприятий и религиозных обрядов - схода жителей села, зикра, мовлида. Также здесь созданы условия для подготовки к погребальным мероприятиям - место для омовения и совершения намаза над усопшим", - добавили в пресс-службе.

Во всех муниципальных районах и городских округах Чеченской Республики пройдет раздача милостыни нуждающимся и салют.

Мавлид ан-Наби, или священную ночь рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда, празднуют 12-го числа третьего месяца мусульманского календаря Раби уль-авваль. В этот день, который в 2021 году пришелся на 18 октября, верующие проводят торжественные мероприятия, на которых вспоминают жизнь пророка, совершают молитвы, читают Коран, жертвуют деньги и продукты в пользу бедных и совершают другие благие дела.