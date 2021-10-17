Резкие перепады температуры ожидаются в Центральной России на следующей неделе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Погоду в Центральной России на следующей неделе "станет буквально лихорадить", сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - написал он.

В понедельник через регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться очаговым скоротечным дождем. В Москве температура днем составит от четырех до девяти градусов тепла, что немного ниже нормы. Во вторник днем местами пройдет небольшой дождь и выпадет первый снег. Ночью температура опустится до минус одного градуса, после полудня поднимется не выше шести градусов.

Среда станет самыми холодными сутками на неделе. В ночь на среду появится первая в сезоне слабая гололедица сопровождаемая незначительным снегом. Ударят легкие заморозки: от нуля до минус пяти градусов. Благодаря гребню циклона днем температура составит от нуля до пяти градусов тепла. "А дальше начнется температурный разворот", - отметил Тишковец.

Теплый фронт циклона будет сопровождаться дождевыми тучами и усилением ветра до 12-17 м/с в четверг. При этом температура воздуха повысится до плюс 12 градусов. Такие перепады температур будут сопровождаться так называемой "барической пилой" (резкий перепад давления в определенный период времени). "Атмосферное давление, после роста до 752 мм рт. ст., за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - предупредил синоптик.

Потепление усилится в конце недели: ночью температура воздуха может подняться до плюс десяти градусов, днем - до плюс 14 градусов. Также ожидаются дожди. "Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье", - резюмировал Тишковец.