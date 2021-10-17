Россотрудничество в три раза увеличит бюджетные квоты в вузах РФ для иранцев

ТЕГЕРАН, 17 октября. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Россотрудничество со следующего года примерно в три раза увеличит количество бюджетных квот на обучение в России, предоставляемых на конкурсной основе абитуриентам из Ирана. Об этом заявил в воскресенье ТАСС представитель Россотрудничества в Иране Дмитрий Калениченко.

"По причине роста интереса иранцев к обучению в России мы смогли увеличить количество квот на следующий год в три раза, - сказал он. - Мы сможем отправить 300 студентов в РФ для обучения".

Калениченко рассказал об этом в кулуарах официальной церемонии вручения российских студенческих виз, которые были впервые выданы иранским студентам после начала пандемии. "Мы возвращаемся к выдаче [студенческих] виз для иранцев, поэтому я надеюсь, что вы как можно скорее сможете поехать в Россию и начать свое обучение", - отметил он, обращаясь к студентам. Церемония прошла в открытом в 2019 году официальном визовом центре РФ в Тегеране.

В последние годы Россотрудничество предоставляло 90 бюджетных мест для обучения в российских вузах для абитуриентов из Ирана. Как ранее заявлял ТАСС Калениченко, в 2021 году в исламской республике конкурс в рамках соответствующей программы составил более 10 человек на место.