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Билла Клинтона выписали из больницы

Экс-президент США Билл Клинтон выписан из больницы - представитель.

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СШАКлинтон, Билл
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