Мишустин поздравил школьников из РФ с победой на международной олимпиаде по математике

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Лидерство российской команды на международной олимпиаде по математике в Бухаресте вновь продемонстрировало, что российская математическая школа является лучшей в мире. Об этом говорится в поздравлении школьникам от премьер-министра РФ Михаила Мишустина, текст которого приводит пресс-служба правительства в воскресенье.

"Искренне рад поздравить вас с блестящим выступлением на XIII олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics и первым местом в общекомандном зачете. В Бухаресте вы показали отличный результат: успешно справились с индивидуальными заданиями, проявили оперативность, мастерство, по-настоящему творческий подход и превзошли серьезных соперников. Еще раз доказали, что российская математическая школа - лучшая в мире", - подчеркнул Мишустин.

Он назвал золотые и серебряные медали наградой за талант, упорство и целеустремленность, а также отметил работу тренеров и наставников школьников.

"Уверен, впереди у вас - новые яркие выступления и достижения. Вы - молодцы! Мы гордимся вами!" - заключил премьер-министр.

Как ранее сообщило Минпросвещения РФ, российская команда на международной математической олимпиаде в Румынии завоевала две золотые и две серебряные медали. Золото получили два ученика 11-го класса петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, серебра удостоены выпускники московских школ. Руководителем российской сборной выступил учитель математики физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов. Отмечается, что лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай, за ними следуют Польша, США и Республика Корея. Олимпиада объединила 135 участников из 22 стран.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится в Бухаресте с 2008 года ежегодно. В прошлом году в этом соревновании российская сборная получила пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачете.