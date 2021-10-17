В Португалии открыли первый в стране бюст Юрия Гагарина

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Церемония открытия бюста Юрия Гагарина состоялась в воскресенье в городе Оэйраш (регион Большого Лиссабона). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Лиссабоне.

"17 октября в португальском технопарке "Тагуш Парк", расположенном в городе Оэйраш, состоялось торжественное открытие первого в Португалии бюста легендарного советского космонавта Юрия Гагарина по случаю отмечаемого в этом году 60-летия первого полета человека в космос", - уточнили в диппредставительстве. В церемонии приняли участие, в частности, посол России в Португалии Михаил Камынин, руководство мэрии Оэйраша, "Тагуш Парка" и португальского общества дружбы с РФ "Ассоциация имени Ю. А. Гагарина", а также группа российских соотечественников, проживающих в стране.

В своем выступлении глава российской дипмиссии коснулся истории, современности и перспектив отечественной космической индустрии, подтвердил настрой РФ на реализацию совместных высокотехнологичных проектов с зарубежными партнерами, в том числе с Португалией. Бронзовый бюст Гагарина (автор Алексей Леонов) по инициативе посольства был преподнесен в дар Оэйрашу Международным благотворительным фондом "Диалог культур - единый мир".

Открытие бюста стало не единственным значимым мероприятием в Португалии рамках 60-летия первого полета человека в космос, уточнил пресс-атташе российского посольства Александр Брянцев. 4 октября в Астрономической обсерватории Лиссабона состоялась торжественная презентация официально выпущенной в оборот почтой Португалии открытки с Гагариным. Реализация этой инициативы посольства России стала возможной благодаря активной поддержке со стороны представительства Россотрудничества и португальского общества дружбы с РФ "Ассоциация имени Ю. А. Гагарина".

В 2021 году исполнилось 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.