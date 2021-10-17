Григоренко предложил курильским медикам адресно информировать пациентов о профилактике

ИТУРУП /Сахалинская область/, 17 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко предложил медикам Курильской центральной районной больницы адресно информировать пациентов о возможностях профилактики и диагностики заболеваний через портал госуслуг.

"Можно информационные материалы направлять адресно, персонально тем 35% жителей, которые к вам обращаются через портал госуслуг. То есть вы же можете работать в обратную сторону и, к примеру, направлять им приглашения на "чекап". Подумайте об этом, это удобно", - сказал он медикам во время рабочей поездки на Итуруп с проверкой исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

Главный врач больницы Елена Мацишина сообщила, что благодаря заказанному оборудованию "чекап" можно будет проводить на Курилах, тогда как сейчас людей приходится направлять для этого в Южно-Сахалинск.

Она также рассказала, что больница продолжает проводить вакцинацию населения от коронавируса и уже привито около 70%. Проблем с поставками препаратов, по словам врача, нет.

Также в рамках рабочей поездки Григоренко и вице-премьер Марат Хуснуллин проинспектировали работу рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный", который является поселкообразующим для поселка Китовый. Комплекс производит в сутки 500 тонн готовой продукции (рыбной муки, или тука), которая в дальнейшем используется для изготовления корма для скота, рыб, удобрения почвы, а иногда - в пищевой промышленности(приправы, чипсы, паштеты, консервы).