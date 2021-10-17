{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Баскетболистка Вадеева стала послом Универсиады в Екатеринбурге

Девушка будет заниматься продвижением Всемирных студенческих игр FISU 2023 и популяризацией студенческого спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Чемпионка России и Евролиги, капитан женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева присоединилась к команде послов Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Универсиады.

"Мария Вадеева присоединилась к команде послов, главной задачей которых является продвижение Всемирных студенческих игр FISU 2023 и популяризация студенческого спорта", - говорится в сообщении.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Программа включает соревнования по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 247 комплектов медалей.

Теги
РоссияУниверсиада-2023 в Екатеринбурге
Олимпиада-2022 в Пекине
СМИ: полиция задержала попытавшихся вывесить на Акрополе плакат против ОИ в Пекине
По данным газеты "Нафтемборики", речь идет о двух тибетских студентках 18 и 22 лет, являющихся гражданками США и участницами кампании "Нет Пекину-2022"
Читать полностью