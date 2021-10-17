Баскетболистка Вадеева стала послом Универсиады в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Чемпионка России и Евролиги, капитан женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева присоединилась к команде послов Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Универсиады.

"Мария Вадеева присоединилась к команде послов, главной задачей которых является продвижение Всемирных студенческих игр FISU 2023 и популяризация студенческого спорта", - говорится в сообщении.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Программа включает соревнования по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 247 комплектов медалей.