Григоренко положительно оценил ход исполнения поручений Мишустина по Сахалинской области

ИТУРУП /Сахалинская область/, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко положительно оценил ход исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам поездки в Сахалинскую область.

"Исполнение стоит на жестком контроле. Есть вопросы по строительству аэропорта в Южно-Сахалинске, но это сложный объект и все решаемо. <…> Что касается развития Курильских островов, то и здесь все системно развивается, в первую очередь рыбоперерабатывающая отрасль. Мы отдельно обсудили строительство порта, аэродромную инфраструктуру и вопросы, связанные с энергетикой. Здесь есть отдельные программы, в том числе региональных властей. Впечатление очень хорошее, все, что запланировано, будет сделано в те сроки, которые изначально были определены", - сказал он в рамках рабочей поездки на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений Мишустина.

Ранее Мишустин поручал выделить 80 млн рублей на новое оборудование для Курильской центральной районной больницы, проработать вопрос финансирования инфраструктуры на Курильских островах (в том числе причальной стенки) и модернизации объектов электроэнергетики, разработать предложения по созданию особого преференциального режима на Курильских островах, который будет обеспечивать наиболее конкурентоспособные условия ведения предпринимательской деятельности.