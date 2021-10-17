Количество турпоездок из РФ в Грузию в сентябре выросло почти в восемь раз

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Граждане России в сентябре текущего года совершили более 33 тыс. поездок в Грузию, что почти в восемь раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда было совершено более 4,4 тыс. поездок. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье статистические данные Национальной администрации туризма Грузии.

По данным агентства, несмотря на рост в сентябре, за девять месяцев текущего года количество поездок из РФ в Грузию составило около 142 тыс., что на 27,6% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Россия расположилась на втором месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию.

На первом месте находится Турция, однако и здесь также наблюдается снижение турпотока: граждане этой страны с начала года совершили более 225 тыс. поездок в Грузию, что на 19,2% меньше, чем за девять месяцев 2020 года. На третьем месте по числу совершенных поездок в Грузию оказались граждане Украины. Они совершили более 114 тыс. визитов, что на 195,7% больше прошлогодних показателей. Четвертое место заняли граждане Армении. С января по сентябрь они совершили более 107 тыс. поездок в Грузию, что на 54% меньше, чем в прошлом году. Общее количество приезжающих в Грузию туристов за девять месяцев уменьшилось на 18,5% (около 1,4 млн поездок).

Грузия из-за пандемии коронавируса с февраля 2020 года до февраля 2021 закрывала авиасообщение со всеми странами. С 1 февраля текущего года страна восстановила регулярные полеты по всем направлениям, а с 1 июня открыла сухопутные границы. В республику впускают всех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, граждане Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии, стран ЕС, а также жители государств Центральной Азии могут въезжать в Грузию со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.