ПФР ожидает, что в России в 2022 году родятся 1,37 млн детей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России прогнозирует, что в РФ в 2022 году родятся 1,37 млн детей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", опубликованном в понедельник.

По последним данным Росстата, за январь - август 2021 года в России родились 802,8 тыс. детей. При этом число родившихся за 2020 год составило более 1,4 млн человек.

Согласно параметрам проекта бюджета ПФР, которые сформированы на основании данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития, прогноз рождаемости: в 2022 году - 1 млн 372,90 тыс. человек, в 2023 году - 1 млн 385,50 тыс. человек, в 2024 году - 1 млн 399,20 тыс. человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с рождаемостью в стране неоднозначна: сейчас в репродуктивный возраст вступило поколение, рожденное в 1990-е, когда коэффициент рождаемости был даже ниже, чем в годы Великой Отечественной войны. Число женщин в возрасте от 20 до 29 лет сейчас составляет 7,5 млн человек, причем эта возрастная категория сократилась с 2010 года на 37,5%. Именно это сокращение численности женщин репродуктивного возраста приводит к снижению рождаемости сегодня, отмечала Голикова. Тем не менее темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились: если в 2019 году рождаемость снизилась на 8%, то в 2020 - на 3%.