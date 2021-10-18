В Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях за получение краповых беретов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бойцы спецподразделений не дрались и не выясняли отношений на состязаниях за получение краповых беретов в Ставропольском крае, это были всего лишь эмоции. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений - это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем", - сказал Грибакин.

Он отметил, что бойцы спецподразделений не снимают краповые береты перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований. "Отмечу, что краповые береты - это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований", - отметил он.

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке. Позже Герой России глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк сообщил ТАСС, что главный совет "Краповых беретов" разберется в сложившейся ситуации.

Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.

Претенденты на право ношения крапового берета в течение нескольких часов совершают многокилометровый марш в боевой экипировке и с оружием, в ходе которого преодолевают водные преграды, затяжные подъемы, зараженные участки местности, отрабатывают действия по отражению внезапного нападения.