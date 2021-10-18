На Чукотке после обращения прокуратуры отреставрировали мемориал

ТАСС, 18 октября. Мемориал "Чукотка - фронту" в Анадыре отремонтировали после того, как прокуратура внесла представление главе муниципального образования из-за ненадлежащего состояния объекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры по Чукотскому АО.

Проверка установила, что содержание мемориала "Чукотка - фронту", посвященного вкладу жителей округа в борьбу над фашизмом, осуществлялось ненадлежащим образом.

"Корпус мемориала имел сколы, трещины, отхождение гранитной плитки, множественные загрязнения, надписи на мемориале нечитаемы. Анадырский межрайонный прокурор внес главе муниципального образования представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к благоустройству мемориала, проведена полная его реконструкция", - говорится в сообщении.

Мемориал "Чукотка - фронту" в Анадыре представляет собой стелу из гранита. На одной стороне памятника высечены имена уроженцев Чукотки, погибших в годы Великой Отечественной войны. Там же расположено четыре барельефа, каждый из которых увековечивает вклад жителей Чукотки в Победу.