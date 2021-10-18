Новый прибор поступил в единственный на Камчатке онкодиспансер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Новое высокоточное оборудование установили в единственном на Камчатке онкологическом диспансере в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Учреждение получило новый клинический анализатор, который позволяет всего за несколько минут оценить состояние газового состава крови и уровня электролитов. Данный прибор - настоящая лаборатория в миниатюре, выдающая результаты высокой точности", - говорится в сообщении.

Оборудование необходимо медикам в отделениях анестезиологии и реанимации, его доставили на полуостров в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Здравоохранение". В начале октября учреждение также получило новый гамма-терапевтический аппарат для лучевой терапии SagiNova, который предназначен для радиотерапевтического лечения опухолевых патологий.