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Пандемия COVID-19

В Южной Корее смягчили правила дистанцирования на фоне спада заболеваемости ковидом

Снимаются ограничения на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при условии, что число зрителей не превысит 30% от общего числа мест

СЕУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Смягченные правила социального дистанцирования вступили в силу в понедельник в Республике Корея. Соответствующее решение было принято правительством страны на прошлой неделе на фоне спада заражений коронавирусной инфекцией и приближения числа вакцинированных граждан к 70%.

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Новые правила предусматривают увеличение максимального числа участников частных встреч в столичном регионе с шести до восьми, а в других регионах - до десяти человек. Кафе и рестораны теперь смогут работать на три часа дольше чем ранее - до полуночи. Снимаются ограничения на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при условии, что число зрителей не превысит 30% от общего числа мест.

За прошлые сутки в стране зарегистрировано чуть более 1 тыс. новых случаев заражения. Это значительно меньше, чем в конце сентября, когда эта цифра колебалась в районе 3 тыс.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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