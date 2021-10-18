В России за полгода почти 90% штрафов за нарушения на дорогах вынесены по данным камер

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции за полгода вынесли более 70 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, при этом 86% из них зафиксированы с помощью специальных технических средств. Об этом ТАСС сообщили в российской Госавтоинспекции.

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"За первое полугодие 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции было вынесено порядка 73 млн постановлений о наложении административных штрафов, из которых 63 млн, или 86%, вынесены в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами", - сказал собеседник агентства.

По его данным, из 73 млн постановлений о наложении административных штрафов были исполнены 75% (55 млн постановлений), еще 25% находятся в работе. "Из 31 тыс. человек в России, имеющих 50 и более неоплаченных административных штрафов за нарушения в области дорожного движения, порядка 8 тыс. зарегистрированы в Московской области и 5 тыс. - в городе федерального значения Москве", - добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России реализует принцип неотвратимости наказания к неплательщикам административных штрафов. Основное внимание уделяется направлению вторых экземпляров постановлений на принудительное исполнение судебному приставу-исполнителю.

За шесть месяцев 2021 года в ФССП направлено около 9 млн вторых экземпляров постановлений, административный штраф по которым не был уплачен в добровольном порядке.

Борьба с неплательщиками штрафов

В Госавтоинспекции подчеркнули, что их подразделения реализуют комплекс мер, направленных на борьбу с неплательщиками штрафов за нарушения правил дорожного движения. В частности, в данном направлении Госавтоинспекцией совместно с ФССП проводятся совместные рейды с применением аппаратно-программных комплексов и освещением итогов рейдов в СМИ.

Всего за шесть месяцев текущего года в ходе таких рейдов наложен арест на 3,5 тыс. задержанных автомобилей должников. Также для борьбы с неплательщиками штрафов автоинспекторы устанавливают маршруты передвижения автомобилей должников, после чего передают информацию в подразделения судебным приставам с целью направления ими отдельного поручения для совершения исполнительных действий соответствующему судебному приставу-исполнителю. В ФССП направляются письма об инициировании подачи исковых заявлений в суд с целью наложения на должников временного ограничения на пользование специальным правом.

"За истекший период направлено порядка 31 тыс. писем. В подразделения Госавтоинспекции поступило 6 тыс. постановлений о наложении временного ограничения на пользование специальным правом", - сказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проводят с судебными приставами рабочие встречи с целью выработки первоочередных мер к данной категории правонарушителей. Возбуждаются административные дела по ст. 17.17 КоАП РФ на основании принятых сотрудниками ФССП решений о временном ограничении на пользование должником специальным правом. "За истекший период сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено более 8 тыс. дел об административных правонарушениях", - отметили в Госавтоинспекции.

Также сотрудники Госавтоинспекции проводят сверку сведений о должниках с данными органов ЗАГС на предмет информации об их смерти. В случае выявления таких фактов водительские удостоверения аннулируются, а регистрация транспортных средств умерших лиц прекращается. За шесть месяцев текущего года аннулировано порядка 637 тыс. водительских удостоверений, прекращена регистрация у 811 тыс. транспортных средств.