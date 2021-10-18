Оздоровительный комплекс построят на Байкале к 2023 году

ТАСС, 18 октября. Гостинично-оздоровительный комплекс с концепцией "исцеление", которая заключается в отдыхе с заботой о здоровье, построят к 2023 году в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" в Бурятии. Об этом рассказал ТАСС инвестор, основатель гостиничной сети Green Flow Александр Тертычный.

"Начало этапа строительства запланировано на 30 октября текущего года. По плану мы откроем комплекс в 2023 году", - сказал он. По его словам, уже получено разрешение на строительство - соглашение инвестор подписал с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Согласно проекту, на территории 22,8 кв. км будут возведены отель, оздоровительный комплекс, включающий банную и термальную зоны, открытые и закрытые бассейны с минеральной водой, залы для спортивных тренировок, конгресс-центр с тремя залами для проведения российских и международных мероприятий, а также парковая зона площадью 1,2 га. Объем инвестиций в проект составит 871 млн рублей.

Отель будет насчитывать 180 номеров, в его состав войдут три ресторана, предлагающие гостям тематические направления питания, блюда будут готовиться из натуральных фермерских продуктов. "Мы надеемся, что новый проект привлечет иностранных и российских гостей с высоким уровнем достатка, тем самым, будет способствовать повышению имиджа региона", - отметил Тертычный.

В основе создаваемого объекта лежит концепция, "предполагающая эмоциональное и физическое преображение гостей", уточнил собеседник агентства. "Концепция достаточно популярна в мире, но в России пока не получила широкого распространения. Одна из важных основ - единение с природой, чему и будет способствовать уникальное расположение создаваемого объекта. Основная миссия - дарить истинный отдых с заботой о здоровье. В буквальном смысле это означает большое внимание к деталям и опыту гостя", - добавил Тертычный.