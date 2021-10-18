Число классов на карантине в Новосибирской области за неделю возросло до 200

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Количество классов, находящихся на дистанционном обучении в Новосибирской области из-за COVID-19, за неделю возросло на 15,6% - с 173 до 200, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона глава областного Минобразования Сергей Федорчук.

"По ковидным мероприятиям: у нас зарегистрировано в школах 275 заболевших, из них 226 детей и 49 взрослых, 200 классов переведены на дистанционное обучение", - сказал он.

Неделей ранее Федорчук сообщал, что на контроле министерства находятся 210 заболевших, из них 189 детей и 21 работник. На дистанционное обучение были переведены 173 класса.

Министр добавил, что в дошкольных организациях области в настоящее время 76 заболевших, среди них 59 детей и 17 взрослых. На больничном находятся 1 405 педагогов - это 2% от общего числа учителей в регионе.

По данным оперштаба, на 17 октября в регионе зарегистрировали 66 797 случаев коронавируса (+250 за сутки), в том числе у 6 047 детей, 52 211 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки).

В области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почт, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях в 50%. С 8 ноября начнет действовать система QR-кодов.